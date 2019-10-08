Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в последнее время больше работает над медийностью, чем над спортивной формой. 7 октября он пришел на ивент WWE в Калифорнии и устроил картинный бой со звездой реслинга Броном Строумэном.

Парой дней ранее Фьюри появился на шоу WWE Smackdown, где попытался проникнуть на ринг и разобраться с мужчиной, но тогда его сдержала охрана.

Тайсон все же добрался до обидчика и провел полноценный бой по всем канонам рестлинга.

Следующий профессиональный бой боксер должен провести в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера.

Первый очный поединок Уайлдер и Фьюри провели в декабре 2018 года, он завершился вничью.

Фьюри – Кличко: «Ты – жалкий лузер. Буду преследовать тебя до смерти и сниться в кошмарах»

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