28-летняя дама совсем недавно сменила ассоциацию и скоро дебютирует в прямом эфире ивента дочерней эгиды WWE. У программы точно поднимутся рейтинги, потому что спортсменка любит показать себя.

Девушку обвиняют в том, что своими откровенными образами на ринге она мешает женской революции, но ей есть, что ответить хейтерам: «Думаю, многие из них ведут себя лицемерно. Они потрясающие борцы, но они также, как и я, делают сексуальные фотосессии и снимки в бикини. Каждой женщине нравится, когда нас называют красивыми. Нам нравится, когда нас называют сексуальными... Если я хочу быть сексуальной, мне должно быть позволено быть сексуальной».

При взгляде на эти снимки ты ни за что не решишься что-либо запретить Скарлетт.

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