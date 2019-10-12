«Лучший секс, что у меня был». Звезда WWE ушла от Джона Сины к русскому и осталась в восторге
Танцоры – особая каста среди мужчин.
Американская рестлерша Никки Белла рассказала, что ее сексуальную жизнь постигли значительные изменения.
Как отмечает The Sun, в прошлом году Никки рассталась с известным американским рестлером, рэпером и актером Джоном Синой. Они были вместе на протяжении шести лет и объявили о разрыве отношений всего за несколько недель до свадьбы.
Позже у Беллы завязались отношения с уроженцем Ижевска Артемом Чигвинцевым – известным танцором, который давно проживает в Америке и неоднократно принимал участие в популярном ТВ-шоу «Dancing with the Stars». И Никки решила поддеть своего бывшего бойфренда, заявив, что секс с Чигвинцевым – лучший из тех, что у нее был.
«Я могу утверждать это с уверенностью в 100%. У нас с Артемом потрясающая жизнь в постели. Знаешь, мои половые органы каждый раз как будто улыбаются. Когда девушки говорят, что танцоры – лучшие, они не врут. Как только ты заведешь танцора, ты уже не взглянешь ни на кого другого», – рассказывает Белла.
- У Никки есть сестра-близняшка – Бри. Ранее обе девушки выступали в самом известном рестлинг-промоушене – WWE; сейчас Бри завершила карьеру.
- Артем Чигвинцев специализируется на латиноамериканских танцах.
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