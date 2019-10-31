Цыганский Король Тайсон Фьюри дебютировал в популярнейшем рестлинг-промоушене WWE и одержал победу над американцем Броном Строумэном.

Турнир WWE под названием Crown Jewel проходил в Саудовской Аравии, и Фьюри тщательно к нему подготовился, пройдя путь до ринга в одеянии арабского шейха.

А затем началось мочилово – сперва Тайсон опрокинул Строумэна ударом ногами в грудь.

После этого порезвился и сам Брон: на этот раз его мощная грудь справилась с весом Фьюри.

Решающий панч остался за Фьюри: британец скинул соперника с ринга ударом по голове. Судья отсчитал 10 секунд и присудил ему победу.

Фьюри не проиграл ни одного поединка в боксе (+29, =1). Единственный боксер, который свел бой с Тайсоном вничью – Деонтей Уайлдер.

Ранее Тайсон анонсировал свое появление в MMA. Тренировать Фьюри будет ирландец Конор Макгрегор.

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