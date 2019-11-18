Американская рестлерша Ронда Роузи заявила об уходе из спорта – 32-летняя девушка хочет завести ребенка.

16 ноября Ронда опубликовала следующий твит: «WrestleMania наконец-то здесь, и я готова выйти на ринг во всей пылающей славе! Не пропустите кульминацию моей карьеры в WWE в этот вторник».

Позже Роузи рассказала, что уже обдумала свой уход из спорта: «Я приняла решение, касающееся моего будущего и моей жизни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к новой роли женщин в этом мире. А потом я рожу ребенка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена».

Ронда – бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе.

Ее муж Трэвис Браун выступал в UFC в тяжелом весе (+9, =1, -7). В последнем бою Браун уступил россиянину Алексею Олейнику.

Ронда Роузи: «Я беременна? Оставьте меня и мои репродуктивные органы в покое!»

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