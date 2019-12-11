Звезда WWE, болгарский рестлер Русев бросил вызов бывшему нападающему сборной Англии Гари Линекеру.

В твиттере BT Sport WWE появился ролик, где фанат «Реала» Русев рвет на камеру портрет Линекера и обещает снести ему голову. Возможно, это очередной пиар-ход от крупнейшего рестлинг-промоушна, а может быть, Русев и Линекер действительно сойдутся на ринге. Видео намекает, что гипотетический бой пройдет в январе 2020 года.

В 1986-1989 гг. Линекер выступал за «Барселону» – злейшего врага «Реала», за который болеет Русев.

Сейчас Гари работает экспертом на британском телевидении.

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