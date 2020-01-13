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Рестлер по имени Иисус, выступавший в костюме скелета, неудачно упал во время боя и умер
Рестлинг – постанова? Далеко не всегда.
Звезда мексиканского рестлинга Ла Парка (настоящее имя – Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта) скончался в ночь с 11 на 12 января.
В октябре прошлого года Ла Парка хотел прыгнуть с ринга прямо на соперника, но его нога запуталась в веревках. В итоге рестлер покинул арену на носилках в бессознательном состоянии. Он серьезно повредил голову, сломал несколько шейных позвонков и некоторое время не мог говорить и двигать конечностями.
В прошлом месяце Ла Парка был переведен из больницы на домашнее лечение – поползли слухи, что он близок к окончательному выздоровлению. Однако новый год принес печальную новость: популярный рестлер скончался в возрасте 54 лет.
Ла Парка выступал в очень ярком образе – он надевал на выступления маску и костюм скелета.
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