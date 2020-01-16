Рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой. Twitch забанил канал его промоушна

Модераторы Twitch забанили канал рестлинг-промоушна Impact Wrestling за видео с чересчур откровенным содержанием.

В ролике, который по-прежнему можно посмотреть на YouTube, запечатлены рестлер Роб ван Дам, рестлерша Кэти Форбс и модель Дженнифер Барлоу. Как отмечает Wrestling Inc, на момент записи видео Форбс приходилась Ван Даму женой, а Барлоу была их общей девушкой.

Мужчина и две дамы организовали прелюдию – перед главным событием (половым актом) запись якобы прервалась, и на экране вылезла плашка «Технические неполадки».

Впрочем, видео и так получилось достаточно провокационным: например, лицо 49-летнего Ван Дама оказалось перепачкано белым кремом; этот же крем прикрыл грудь одной из девушек. Кроме того, на дамах практически не было одежды.

Ван Дам и Форбс и раньше провоцировали публику спорным контентом – чтобы убедиться в этом, достаточно нырнуть в инстаграм Кэти.

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