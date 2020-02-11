Рестлер Пи-Джей Хоукс опубликовал видео, где он с высоты второго этажа в торговом центре прыгает на трех оппонентов.

Ролик выглядит максимально эпично; мы давно привыкли к шок-контенту в рестлинге, но Хоукс перещеголял всех своих коллег – даже самых безбашенных.

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