Рестлер снес трех соперников, прыгнув на них со второго этажа торгового центра
Разметал словно кегли.
Рестлер Пи-Джей Хоукс опубликовал видео, где он с высоты второго этажа в торговом центре прыгает на трех оппонентов.
Ролик выглядит максимально эпично; мы давно привыкли к шок-контенту в рестлинге, но Хоукс перещеголял всех своих коллег – даже самых безбашенных.
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