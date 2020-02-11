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Рестлер снес трех соперников, прыгнув на них со второго этажа торгового центра

Рестлер снес трех соперников, прыгнув на них со второго этажа торгового центра
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Разметал словно кегли.

Рестлер Пи-Джей Хоукс опубликовал видео, где он с высоты второго этажа в торговом центре прыгает на трех оппонентов.

Ролик выглядит максимально эпично; мы давно привыкли к шок-контенту в рестлинге, но Хоукс перещеголял всех своих коллег – даже самых безбашенных.

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