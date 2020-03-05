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«Очевидно, грудь стала огромной». Звезда WWE Никки Белла беременна от русского танцора

«Очевидно, грудь стала огромной». Звезда WWE Никки Белла беременна от русского танцора
Eurosport

42 мин. назад

Все дело в сохранении воды в организме.

Американская рестлерша Никки Белла рассказала, как протекает ее беременность. Спортсменка состоит в отношениях с русско-американским танцором Артемом Чигвинцевым.

«Это безумие, но уже на следующий день после тренировки у тебя появляется пресс. Это происходит потому, что я должна сохранять как можно больше воды в организме в течение дня. Уже сегодня вечером я буду выглядеть иначе.

Не могу поверить, сколько [жидкости] я накапливаю за день. Очевидно, сиськи стали огромными», – цитирует Никки E! News. Фото ее укрупнившейся груди можно увидеть по ссылке.

  • Ранее Белла встречалась с популярным рестлером Джоном Синой. Ее новый избранник Чигвинцев – уроженец Ижевска, известный танцор, который давно проживает в Америке и неоднократно принимал участие в популярном ТВ-шоу «Dancing with the Stars».
  • У Никки есть сестра-близнец Бри – тоже рестлерша.

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