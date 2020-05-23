Про-рестлинг

«Спасибо, что подарили мне маму, не хочу быть человеком». 22-летнюю рестлершу нашли мертвой в Японии

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Хана Кимура

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Душераздирающее послание из инстаграм-сторис.

Рестлинг-организация Stardom Wrestling сообщила, что 22-летняя спортсменка Хана Кимура найдена мертвой.

«С большим прискорбием сообщаем, что Хана скончалась. Пожалуйста, отнеситесь с уважением и дайте некоторое время перед последующими объявлениями. Ценим вашу поддержку в это непростое время», – говорится в твиттере Stardom Wrestling.

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Причины смерти не уточняются. Но в сторис инстаграма Ханы остались ее фотографии с кошкой и сообщение «Около 100 откровенных мнений каждый день. Не скрою, мне было больно. Я мертва. Спасибо, что подарили мне маму. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо всем, кто поддерживал. Люблю это. Я слаба, простите. Не хочу больше быть человеком. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо всем. Я люблю вас. Прощайте».

  • Хана Кимура дебютировала в профессиональном рестлинге в 2016-м и в том же году выиграла юниорский чемпионат Японии. В 2019-м она перешла из Wrestle-1 в Stardom и дважды брала титул «Артист Stardom», а также была обладательницей звания «Богиня Stardom».
  • Кимура снималась в пятом сезоне реалити-шоу Terrace House, в котором три девушки и три парня живут в одном доме. Оно выходит на Netflix Japan в линейке Netflix Originals.

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