Про-рестлинг

«Спасите сначала сына». Легенда рестлинга утонул в океане, но сохранил жизнь 10-летнему ребенку

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Шад Гаспард

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Пожертвовал собой ради мальчика.

Власти округа Лос-Анджелес официально подтвердили гибель известного рестлера WWE Шада Гаспарда.

17 мая Гаспард и его 10-летний сын Арье купались на пляже Венис-Бич в Калифорнии и попали в сильное океанское течение. Спасатели оперативно прибыли к утопающим, но Шад велел им сначала спасти сына и только потом скрылся под водной гладью. Мальчик оказался в лодке и остался в живых.

Про-рестлинг

Роузи едва не лишилась пальца во время съемок. На фото он будто разделен надвое

20/08/2019 В 22:31

Береговая охрана США прочесала около 240 квадратных метров и приостановила поиски Гаспарда. И в 2:19 ночи 20 мая к береговой линии Венис-Бич прибило тело мужчины, в котором коронеры опознали Шада.

  • 39-летний Гаспард первоначально был известен в мире рестлинга как Da Beast.
  • Он покинул WWE в 2010 году и начал актерскую карьеру. В частности, в 2014 году Шед снялся в фильме «Крепись» с Уиллом Ферреллом и Кевином Хартом.

«Спасибо, что подарили мне маму, не хочу быть человеком». 22-летнюю рестлершу нашли мертвой в Японии

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Про-рестлинг

Рестлер умер от инфаркта прямо во время поединка в Лондоне

12/05/2019 В 21:06
Про-рестлинг

«Спасибо, что подарили мне маму, не хочу быть человеком». 22-летнюю рестлершу нашли мертвой в Японии

ЧАС НАЗАД
По теме
Про-рестлинг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Про-рестлинг

«Спасибо, что подарили мне маму, не хочу быть человеком». 22-летнюю рестлершу нашли мертвой в Японии

ЧАС НАЗАД
Про-рестлинг

«Очевидно, грудь стала огромной». Звезда WWE Никки Белла беременна от русского танцора

05/03/2020 В 22:35
Про-рестлинг

Рестлер снес трех соперников, прыгнув на них со второго этажа торгового центра

11/02/2020 В 17:54
Про-рестлинг

Рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой. Twitch забанил канал его промоушна

16/01/2020 В 21:57

Тренды

Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

ВЧЕРА В 14:36
Play Icon
Чемпионат России

«Для Палыча двери в клуб открыты». Кикнадзе прокомментировал тренерскую ситуацию в «Локомотиве»

ВЧЕРА В 12:47
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

20/05/2020 В 17:25
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Спасибо, что подарили мне маму, не хочу быть человеком». 22-летнюю рестлершу нашли мертвой в Японии