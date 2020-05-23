Пожертвовал собой ради мальчика.

Власти округа Лос-Анджелес официально подтвердили гибель известного рестлера WWE Шада Гаспарда.

17 мая Гаспард и его 10-летний сын Арье купались на пляже Венис-Бич в Калифорнии и попали в сильное океанское течение. Спасатели оперативно прибыли к утопающим, но Шад велел им сначала спасти сына и только потом скрылся под водной гладью. Мальчик оказался в лодке и остался в живых.

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Береговая охрана США прочесала около 240 квадратных метров и приостановила поиски Гаспарда. И в 2:19 ночи 20 мая к береговой линии Венис-Бич прибило тело мужчины, в котором коронеры опознали Шада.

39-летний Гаспард первоначально был известен в мире рестлинга как Da Beast.

Он покинул WWE в 2010 году и начал актерскую карьеру. В частности, в 2014 году Шед снялся в фильме «Крепись» с Уиллом Ферреллом и Кевином Хартом.

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