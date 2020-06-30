145-килограммовый рестлер WWE рассказал, как его изнасиловала женщина

Кит Ли выпил, а потом проснулся голым в гостиничном номере.

145-килограммовый рестлер WWE Кит Ли заявил, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины.

Инцидент произошел в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году – более точно 35-летний спортсмен не помнит. После того, как он исполнил песню, к нему за стол подсела молодая женщина. Ли назвал их разговор очень приятным, женщина выразила заинтересованность, но рестлер отказался. Ли спел еще одну песню и вернулся за стол, а она ждала его с двумя напитками.

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«Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере – не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в паническом состоянии. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Абсолютно каждый может стать жертвой. Поэтому я бросил пить без видимой причины», – цитирует Ли MOPO.

Некоторые комментарии к рассказу были критическими. Рестлер ответил: «Вы ищете детали? Я был одурманен и изнасилован, вот что могу сказать. Атака есть атака, как бы вы это ни называли».

Кит Ли – действующий чемпион Северной Америки.

В 2019-м был назван прорывом года WWE.

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