Сломать Сталлоне на съемках «Рокки» и стать лицом рестлинга. Халк Хоган – самый душевный патриот США

Возможно, самый брутальный мужик из вашей любимой рубрики «Последний киногерой».

В России рестлинг до сих пор воспринимают, как развлечение фриков: одни чудики напяливают плавки и маски, другие – восторгаются и верят в искренность происходящего. Шоу в ринге плотно ассоциируется исключительно с Америкой, поэтому сложно представить, что ранее даже там рестлинг интересовал лишь определенный слой общества.

Большая часть американской культуры построена на патриотизме: если ты влюблен в звездно-полосатый флаг и умело надираешь задницы врагам, то страна тебя полюбит. Именно на образе героя США выехал Терри Боллеа. Его мускулатура, странная для качка прическа и байкерские усы нарисовали привлекательный образ, а правильные слова и пиар вознесли мужчину в эталон для провинциалов.

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95% далеких от рестлинга людей на вопрос о самом популярном мужчине в этом шоу без раздумий ответят: «Халк Хоган!» Кто-то еще вспомнит Джона Сину, но только благодаря современным мемам. Образ Халка отпечатался в умах людей, потому что Хоган и есть рестлинг. Именно его внешний вид и харизма сделали этот спорт тем, что он представляет сейчас.

Джон Сина и Халк Хоган Фото: Getty Images

Боллеа набирал популярность еще при Винсе МакМэне-старшем, но промоутер раскручивал ассоциацию исключительно как спортивную. Он хотел, чтобы бойцы воспринимались как атлеты, а не шоумены. Тогда в артистичном и харизматичном Терри заиграли амбиции: мужчина привлек внимание Сильвестра Сталлоне и получил приглашение в «Рокки 3». МакМэн возмутился и выставил Халку ультиматум – либо карьера в ринге, либо развлечения на экране. В ответ Хоган отправил зануде фото со Сталлоне.

«Халк невероятно мощный спортсмен. Я помню сильное движение, которым он швырнул меня в угол, а потом бросился на меня через весь ринг. Помню, как упал и ударился ключицей. Минут 10 боялся смотреть на плечо. Я кричал: «Не переворачивайте меня, не трогайте!» Был уверен, что из моей груди торчала кость. Конечно, перелома у меня не было, но боль оказалась головокружительной. Ранее я такой не чувствовал. Однажды он сразился с тремя моими каскадерами, и все они попали в больницу», –

съемки культового фильма Сталлоне.

Халка интересовала исключительно слава – даже в хиленьком тогда промоушне он заработал на новый таунхаус и не нуждался в жирных контрактах. Серьезный шаг оказался судьбоносным: несмотря на образ антагониста в «Рокки 3», Америка влюбилась в силача и воспринимала его добряком. А когда он выходил на ринг под «Eye of the tiger», публика вскакивала с мест с мурашками на коже.

Это заметил сын Винса МакМэна (тоже Винс), к которому отошли дела отца. Младший полностью переформатировал ассоциацию и хотел превратить возню потных мужиков в шоу для всей семьи. Хедлайнером кампании стал обаяшка Хоган – люди врубали телевизор, чтобы посмотреть, как герой их любимого фильма крушит врагов в ринге.

МакМэн-младший обладал невероятным талантом бизнесмена и быстро понял, что американский народ сжирает образ Халка быстрее, чем гамбургеры в «Макдоналдс». И с каждым днем лицо в бандане и с усами становилось все популярнее. Халка рисовали героем холодной войны, светили на телике и ставили в пример детишкам. Если ребенок капризничал, ему включали видео с Хоганом: добрый силач объяснял детям, как важно чистить зубы, рано ложиться спать, принимать витамины и слушаться родителей. Малыши сходили с ума по великану, который представлял победу добра над злом. В 1988-м он стал любимым мужчиной-спортсменом на детской премии Nickelodeon Kids' Choice Awards.

Примерно таким же после ЧМ-2018 по футбол для русских подростков стал Артем Дзюба: фирменный жест, миллион селфи и главное лицо большой победы. Любовь россиян к нападающему «Зенита» назвали Дзюбоманией – ровно так же, как и сумасшествие по Терри Боллеа. Халкамания разлетелась по США, и миллионы американцев платили за просмотр его боев и скупали фирменную атрибутику.

Халк закреплял успех в кино. Если многие качки на экранах играли либо плохишей, либо героев, то Хоган даже без актерской подготовки менял образы чаще Александра Петрова. Он снимал брутальную майку качка ради розовой пачки балерины, жилет с гранатами – ради халатика домохозяйки, космические доспехи – ради шапки Санта-Клауса с помпоном. В любом наряде он выглядел душевным и обаятельным.

Многие русские мальчишки, до которых в детстве рестлинг так и не дошел, выросли на простодушном образе силача. В одном из фильмов маленькая девочка объяснила громиле, что по правилам этикета нужно вытягивать мизинчик, когда держишь чашку. Не врите, что до сих пор так не делаете.

Конечно, в жизни Терри оказался не таким душкой: он вляпался в громкий расистский скандал, был несколько раз исключен из зала славы WWE, переспал с женой лучшего друга и принимал стероиды. Но его образ обаятельного борца со злом не очернит уже ничто – ради кэша крупнейшая ассоциация рестлинга готова вернуть его на ринг даже в 66 лет. Люди до сих пор ценят старого силача, который в детстве через экраны телевизора убедил их, что прививать правильные ценности может даже деревенский простачок с доброй улыбкой.

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