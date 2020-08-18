Бриттани Николь Потит
Фото: facebook
Три года назад даму уже обвиняли, но не доказали, что именно она нанесла травмы предыдущему парню.
Бывшая мисс США, ставшая рестлершей, избила бойфренда – против 34-летней Бриттани Николь Потит возбуждено дело в Сиднее.
По информации The Sun, женщина огрела сожителя по спине цепью для собак с металлической пряжкой, нанеся глубокие порезы. В суде Бриттани не признала себя виновной. Через некоторое время ей предъявили новое обвинение – утверждается, что в довесок к избиению цепью она сломала мужчине нос.
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- В 2017-м ее обвинили в нападении на предыдущего парня, но позже сняли подозрения.
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