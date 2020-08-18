Про-рестлинг

Бывшая мисс США увлеклась рестлингом и избила бойфренда цепью для собак

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Бриттани Николь Потит

Фото: facebook

Автор:Eurosport
через 19 минут

Три года назад даму уже обвиняли, но не доказали, что именно она нанесла травмы предыдущему парню.

Бывшая мисс США, ставшая рестлершей, избила бойфренда – против 34-летней Бриттани Николь Потит возбуждено дело в Сиднее.

По информации The Sun, женщина огрела сожителя по спине цепью для собак с металлической пряжкой, нанеся глубокие порезы. В суде Бриттани не признала себя виновной. Через некоторое время ей предъявили новое обвинение – утверждается, что в довесок к избиению цепью она сломала мужчине нос.

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  • Женщина переехала из США в Австралию шесть лет назад.
  • В 2017-м ее обвинили в нападении на предыдущего парня, но позже сняли подозрения.

Эта рестлерша борется на ринге и за право быть сексуальной. Ты точно не будешь против

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