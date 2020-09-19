Американский рестлер, музыкант, певец и киноактер Скала Джонсон поделился подробностями своего утра в инстаграме.

«Не мой звездный час, но мужчине нужно идти на работу. У нас отключилось электричество из-за сильных штормов, ворота не открылись. Я попытался отключить гидравлическую систему, чтобы исправить ситуацию и открыть их вручную – обычно такое срабатывает при отключении электричества, но этого не произошло. Я позвонил, чтобы узнать, как быстро мне смогут прислать команду техников, но у меня не было 45 минут.

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Я знал, что к этому моменту сотни членов съемочной группы будут ждать, когда я приду на работу, чтобы мы могли начать день. Итак, я сделал то, что должен был сделать. Я толкнул ворота, потянул и сорвал их. Вырвал целиком из кирпичной стены, снес стальную гидравлику и бросил на траву. Моя служба безопасности встретила специалистов по воротам и сварщиков примерно через час – они, очевидно, были «в недоумении и в равной степени напуганы» тем, что я натворил», – написал бывший рестлер.

  • 48-летний мужчина снялся во многих фильмах, в том числе в последних эпизодах «Форсажа».
  • Американец – восьмикратный чемпион WWF/E, двукратный чемпион WCW, двукратный интерконтинентальный чемпион WWF и пятикратный командный чемпион WWF.

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