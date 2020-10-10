Бывший чемпион WWE Альберто Дель Рио признан виновным в похищении при отягчающих обстоятельствах и изнасиловании, он может столкнуться с пожизненным заключением.

43-летнего мужчину арестовали в мае по обвинению в сексуальном насилии и избиении женщины в Сан-Антонио, США. По показаниям жертвы, Дель Рио несколько раз ударил ее по голове, а потом заставил надеть платье и танцевать для него. Когда она отказалась, он приказал ей не плакать и пригрозил, что в противном случае заберет ее сына и прикончит «где-нибудь посреди дороги».

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По информации PW Insider, бывшего чемпиона WWE и чемпиона мира в супертяжелом весе официально обвиняют по одному случаю похищения человека при отягчающих обстоятельствах и по четырем случаям сексуального насилия – в одном из них жертва была моложе 17 лет.

Если Дель Рио докажет, что он освободил жертву добровольно, то ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 20 лет и/или денежный штраф. В противном случае – от пяти лет до пожизненного заключения и/или штраф.

Дель Рио – двукратный чемпион WWE, двукратный чемпион мира в тяжелом весе

Альберто несколько раз пробовал себя в MMA, но без особенных успехов.

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