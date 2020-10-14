Ирландский представитель WWE Финн Балор поделился жутким рентгеновским снимком сломанной челюсти в результате боя с Кайлом О'Рейли.

«В прошлую пятницу мне сделали операцию после двойного перелома челюсти – одна из трещин дошла до зуба. После удаления зуба челюсть зафиксировали стяжками, чтобы восстановить прикус и выровнять переломы. Затем были вкручены три пластины, чтобы зафиксировать кости для быстрого восстановления. К счастью, после операции дополнительных стяжек не понадобилось», – написал спортсмен в инстаграме.

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  • 39-летний Балор – фанат лондонского «Тоттенхэма».
  • Финн – чемпион NXT.

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