Ирландский представитель WWE Финн Балор поделился жутким рентгеновским снимком сломанной челюсти в результате боя с Кайлом О'Рейли.
«В прошлую пятницу мне сделали операцию после двойного перелома челюсти – одна из трещин дошла до зуба. После удаления зуба челюсть зафиксировали стяжками, чтобы восстановить прикус и выровнять переломы. Затем были вкручены три пластины, чтобы зафиксировать кости для быстрого восстановления. К счастью, после операции дополнительных стяжек не понадобилось», – написал спортсмен в инстаграме.
- 39-летний Балор – фанат лондонского «Тоттенхэма».
- Финн – чемпион NXT.
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