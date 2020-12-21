Звезда рестлинга Черси Грин вернула ощущение лета в свой инстаграм, сделав серию летних снимков для своей ленты. В розовом бикини она присела в воде и нежилась на солнышке.

«Пост бессонницы», – подписала девушка снимок, под которым начался пожар. Из-за излишней откровенности мы не можем показать его на сайте, но оставим ссылочку.

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Также подписчики восхитились последним фото в инстаграм спортсменки, один из них назвал ее «королевой бикини».

  • 29-летняя Грин дебютировала в SmackDown в прошлом месяце, но сломала запястье в четырехсторонней схватке с Лив Морган, Таминой и Натальей.
  • В прошлом году Грин объявили о помолвке с рестлером Мэттью Кардоной.

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