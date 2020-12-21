В поединке WWE Брэй Уайатт дрался с Рэнди Ортоном в матче «Firefly Funhouse Inferno», где, чтобы победить, один рестлер должен поджечь другого.

После нескольких минут схватки Ортон именно так поступил с соперником. Рэнди с первой секунды взял поединок под контроль и подтолкнул Уайатта к огню, а затем сделал свой фирменный завершающий удар RKO, чтобы нокаутировать его.

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После Рэнди облил Брэя бензином и эпично поджег его тлеющей спичкой.

Тело Уайатта загорелось, а комментаторы умоляли Ортона остановиться. Естественно, все это было не на самом деле, а лишь очередное шоу WWE.

Ортон – десятикратный чемпион WWE.

Брей Уайатт – также чемпион организации.

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