На ринге находились звезды промоушна Коди Роудс, Мэтт Сидал, Лютер и Серпентико. 49-летний Снуп тоже поучаствовал в замесе: он забрался на канаты и приземлился на одного из упавших бойцов. Такой прием называется сплэш.