Известный американский рэпер Снуп Догг отметился приемом на рестлинг-шоу AEW Dynamite.
На ринге находились звезды промоушна Коди Роудс, Мэтт Сидал, Лютер и Серпентико. 49-летний Снуп тоже поучаствовал в замесе: он забрался на канаты и приземлился на одного из упавших бойцов. Такой прием называется сплэш.
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The Sun сообщает, что появлением Снуп Догга на ивенте конкурента недоволен крупный рестлинг-промоушн WWE – рэпер введен в зал славы WWE.
- Снуп – поклонник рестлинга и кузен чемпионки WWE Саши Бэнкс.
- Активная карьера рэпера длится с 1992 года.
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