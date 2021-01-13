В 2006 году босс WWE Винс Макмэн в очередной раз хотел устроить шоу и придумал постельную сцену на ринге – Edge Live Sex Celebration. Лита и ее бойфренд Эдж должны были жарко отпраздновать титул и изобразить половой акт на кровати на глазах у фанатов. Эми Дюма (настоящее имя Литы) отказалась и сказала, что ей некомфортно участвовать в пикантном сегменте.

Это возмутило Винса, который требовал шоу, несмотря ни на что. Босс WWE пригрозил девушке увольнением: об этом она сообщила во время трансляции в Twich. За Литу вступились Эдж, Джон Сина и другие звезды рестлинга, но переубедить Макмэна не смогли. В итоге Дюма согласилась на постельную сцену, но позже ушла из WWE.

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Шоу все же состоялось: Лита разделась сначала до нижнего белья, а потом, уже под одеялом, похоже, сбросила остальное. Но парочку прервали на самом интересном месте, и началось традиционное месилово стульями. Посмотреть эту сцену вы можете тут, если вам исполнилось 18 лет.

Лита была введена в Зал славы WWE в 2014 году.

Девушка выигрывала 4 титула WWE.

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