После серии успешных выступлений Гейб покинул профессиональный рестлинг, чтобы проводить больше времени с семьей – женой Присциллой и маленькой дочерью. Вместе с Присциллой они создали фитнес-компанию с приложением для преобразования тела, разума и духа мужчин и женщин с помощью видеотренировок, программ питания и мотивационных тренингов.

«Несмотря на успехи во время карьеры в WWE и после, Гейб боролся с тайной личностью, обитающей внутри него. Это личность, которую он с детства скрывал в тишине своей души. Наконец, с благословения любящей жены Присциллы, Гейб раскрыл, кто он на самом деле. Он теперь известен как «она» – красивая, мудрая остроумная и чудесная женщина по имени Гэбби. Она наконец освобождена и готова покорять мир», – цитирует PR Newswire официальный релиз.