Известный баскетболист Шакил О’Нил дебютировал в рестлинг-промоушене All Elite Wrestling. В первом поединке легенда НБА в паре с Джэйд Кэргилл сразился против Коди Родеса и Рэд Велвет.
Во время командного матча Родес оттолкнулся от канатов, налетел на Шака, и оба вылетели за пределы ринга. Рестлеры упали на столы, разломав их на куски.
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После поединка бывшего баскетболиста отвезли в больницу в машине скоро помощи, при этом победу присудили О'Нилу и Кэргилл.
- Шакил О'Нил – четырехкратный чемпион НБА.
- Он шестой в истории НБА по набранным очкам.
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