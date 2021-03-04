Опубликовано 04/03/2021 в 14:46 GMT | Обновлено 04/03/2021 в 14:46 GMT

Известный баскетболист Шакил О’Нил дебютировал в рестлинг-промоушене All Elite Wrestling. В первом поединке легенда НБА в паре с Джэйд Кэргилл сразился против Коди Родеса и Рэд Велвет.

Во время командного матча Родес оттолкнулся от канатов, налетел на Шака, и оба вылетели за пределы ринга. Рестлеры упали на столы, разломав их на куски.

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После поединка бывшего баскетболиста отвезли в больницу в машине скоро помощи, при этом победу присудили О'Нилу и Кэргилл.

Шакил О'Нил – четырехкратный чемпион НБА.

Он шестой в истории НБА по набранным очкам.

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