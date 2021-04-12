Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Хабиб Нурмагомедов готов провести бой в рестлинг-промоушне WWE.
«Давайте будем честны, если кто-нибудь из этих мягкотелых стероидных фриков захочет устроить поединок с Хабибом, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому нужно позвонить. Он пойдет туда и разобьет Джону Сине лицо. Нет проблем», – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
  • Хабиб Нурмагомедов впервые объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года, которая стала 29-й.
  • Позже ходили слухи о его возвращении в октагон – в частности, о бое с Жоржем Сен-Пьером. Но 19 марта Хабиб объявил об окончательном уходе из спорта.
Про-рестлинг
Шакил провел бой в рестлинге: вылетел из ринга и уехал в больницу
04/03/2021 В 14:46
В UFC – новый Конор. Он нажил врагов после шуток о войне России с Грузией
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Про-рестлинг
«Боролся с тайной личностью». Рестлер-качок из WWE сменил пол
06/02/2021 В 11:14
Про-рестлинг
Легенде рестлинга угрожали увольнением из-за отказа заняться сексом на ринге
13/01/2021 В 20:01