Бывший чемпион UFC Ронда Роузи объявила, что может снова выступить в рестлинг-промоушне WWE. Девушка хочет провести бой с австралийской спортсменкой Реей Рипли.
«Когда я работаю с кем-то, я думаю: «Что я могу делать только с ними, а они – только со мной?» Я пытаюсь придумать одну вещь, которую мы могли бы сделать, совершенно уникальную для нашего матча. У меня и Реи много подобных вещей, но Бьянка Белэр тоже очень сильная девчонка. Я так рада, что в дивизион приходит так много новых лиц и столько свежей крови», – сказал Роузи в подкасте Table Talk.
- Роузи – экс-чемпионка WWE и первая чемпионка UFC.
- Рекорд спортсменки в ММА - 12-2.
Про-рестлинг
«Он разобьет Джону Сине лицо». Хабиб может выступить в WWE
Про-рестлинг
Шакил провел бой в рестлинге: вылетел из ринга и уехал в больницу
Про-рестлинг
«Боролся с тайной личностью». Рестлер-качок из WWE сменил пол