Бывший чемпион UFC Ронда Роузи объявила, что может снова выступить в рестлинг-промоушне WWE. Девушка хочет провести бой с австралийской спортсменкой Реей Рипли.

«Когда я работаю с кем-то, я думаю: «Что я могу делать только с ними, а они – только со мной?» Я пытаюсь придумать одну вещь, которую мы могли бы сделать, совершенно уникальную для нашего матча. У меня и Реи много подобных вещей, но Бьянка Белэр тоже очень сильная девчонка. Я так рада, что в дивизион приходит так много новых лиц и столько свежей крови», – сказал Роузи в подкасте Table Talk

Роузи – экс-чемпионка WWE и первая чемпионка UFC.

Рекорд спортсменки в ММА - 12-2.

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