Актер и бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон записал дебютный рэп-куплет.

Джонсон зачитал на совместном треке с рэпером Tech N9ne. В композиции Face Off Также принимают участие Joey Cool и King Iso.

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Скала профессионально выступал в рестлинге, он восемь раз брал пояс WWF/E, дважды был чемпионом WCW, интерконтинентальным чемпионом WWF и пять раз становился командным чемпионом WWF.

Джонсон завершил карьеру рестлера в 2019 году.

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