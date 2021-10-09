Актер и бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон записал дебютный рэп-куплет.
Джонсон зачитал на совместном треке с рэпером Tech N9ne. В композиции Face Off Также принимают участие Joey Cool и King Iso.
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- Скала профессионально выступал в рестлинге, он восемь раз брал пояс WWF/E, дважды был чемпионом WCW, интерконтинентальным чемпионом WWF и пять раз становился командным чемпионом WWF.
- Джонсон завершил карьеру рестлера в 2019 году.
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