«Я знал, что не умру», – верил рестлер Тим Вудс, падая на землю со скоростью 200 км/ч. То ли надежда в лучшее придала ему уверенности, то ли выживание в подобной аварии за несколько месяцев до этого приятеля и коллеги Остина Айдола. В эту же секунду подобные мысли пронеслись в головах еще четырех пассажиров. Звезды рестлинга летели штатным 45-минутным рейсом из Шарлотт в Уилмингтон в штате Северная Каролина. Бойцы готовились к шоу на открытом стадионе, но смерть подкралась не по сценарию.

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Все потому, что большие боссы Джон Валентайн, Боб Браггерс, Рик Флэр, Тим Вудс и продюсер Дэвид Крокетт едва втиснулись в самолет марки Cessna 310. Двухмоторный моноплан оказался совсем не по размеру габаритным попутчикам – вес каждого переваливал за 100 кг, переполнен был и отсек для багажа. Перед взлетом пилот Джозеф Майкл с трудом оторвал самолет от земли, выпустив немного топлива, чтобы снизить нагрузки – в запасниках, казалось ему, были полные баки. Так что брошенная на полпути фраза сидевшего рядом с пилотом Валентайна: «У нас заканчивается топливо» ни сколько не напугала пассажиров – на местах знали, самолет может лететь.

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Но совсем недолго – запаса бензина не оказалось. О проблемах в 6:25 по местному времени пилот передал диспетчерам в Уилмингтоне. Ветеран Вьетнама планировал сесть на старое поле неподалеку от локации, хотя, как вспоминают пассажиры, мог приземлиться намного раньше, не рискуя опустошить оставшиеся баки – любой город по маршруту принял бы их. Уже тогда приятный трепет от предстоящей битвы сменился переглядками и молитвами.

Но как только в иллюминаторах замелькала взлетно-посадочная полоса и, казалось, земля близко, кончился бензин. Самолет заглох и камнем рухнул вниз. Он зацепил несколько деревьев, железнодорожную насыпь и столб. «Когда мы наконец врезались, пилот никак не мог остановить самолет, – вспоминал Вудс. – Парень снизил скорость до минимума, но мы еще несколько метров неслись по полосе. Это был толчок: всех в кабине отбросило вперед – тогда мы и получили травмы спины».

Удар был такой силы, что при столкновении все сиденья с людьми сложились в одну большую стопку, лишив рестлеров и сознания, и шанса самостоятельно выбраться. «Думаю, что я был единственным парнем, который особо не пострадал, потому что сидел прямо за пилотом, – рассказал, очнувшись в больнице, Вудс. – Спасатели были уже там и вынесли всех через дверь заднего багажного отделения в конце самолета». Крокетт после толчка влетел в переднее сиденье, перебив ребра Вудсу, а 26-летний Флэр и Браггерс получили переломы позвоночника в нескольких местах.

Из-за множественных травм спины и головы 28-летний пилот скончался. Не повезло и главной звезде на борту: Валентайн сидел рядом с Джозефом и принял на себя всю тяжесть обрушившихся на него сидений, рестлеров и багажа, что сломало не только позвоночник в трех местах, но и карьеру чемпиона. В больнице лишь развели руками: парализованный Джон закончил с рестлингом на пике. Он оказался единственным, кто находился в сознании во время всей спасательной операции. «Радуйтесь, что вы не помните того, что видел я», – уже позже в больнице признался он приятелям.

Парни повторили судьбу коллег, самолет с которыми рухнул во Флориде весной трагичного для индустрии 1975 года: самолет того же производителя, летевший из Майами в Тампу с рестлерами на борту, спикировал в воду на скорости 250 км/ч. Катастрофа покалечила трех звезд, а Бобби Шейн ушел под воду вместе с самолетом, не сумев вовремя отстегнуть ремень безопасности. Национальная трагедия погрузила страну в хаос и на этот раз, так что репортеры вновь сутками кружили у палат спортсменов, пытаясь выкрасть инсайд о их состоянии.

Рестлеры опасались пристального внимания медиа – на борту Cessna 310 находилась четверка, которая, по легенде, не должна была лететь вместе. Все из-за кейфеба или иллюзии правдоподобности рестлинга. Как и в любом кино, в индустрии есть разделение на плохих и хороших. Фейсом называют рестлера, который отыгрывает роль славного парня: такие бойцы обычно в светлых костюмах противостоят злобным боссам и не используют грязных приемов на ринге. Хилы – это антагонисты: они постоянно нападают исподтишка, ненавидят фанатов и недолюбливают фейсов.

Каждая роль рестлера – временное или перманентное явление: когда его персонаж становится неинтересен публике, то борцу придумывают новый образ. Сценический конфликт этих парней привлек внимание фанатов: Вудс был истинным фейсом, Валентайн и Флэр занимали сторону зла. Этой компанией они и летели в Уилмингтон, чтобы в очередной раз потешить публику.

В 70-е сюжетные линии на площадке и на экране рассматривались как реальные разногласия между спортсменами, сражающихся за чемпионство, деньги и гордость. Единственное, что удерживало их от убийства друг друга, – официальные лица, соблюдающие правила и положения.

Раскрой Вудс информацию, что летел в одном самолете с парнями–врагами по рингу, – накрылась бы вся индустрия. Сломленные рестлеры переживали тогда, возможно, главное в жизни потрясение, но держали лицо. Так что лежавший на больничной койке рестлер представился именем, полученным еще при рождении. Изменил он и должность: новый герой заголовков – промоутер Джордж Баррелл Гудвин. Чтобы окончательно подтвердить непричастность к аварии, он вышел в ринг с переломанными ребрами через две недели после катастрофы. В маске, белых плавках до пупка и ковбойских сапогах он провел первый поединок под никнеймом «Мистер Рестлинг 2». «Это было важно, потому что была маска. Часто я ездил в города и бился, ни разу не упустил шанс, – делился Вудс. – Первый матч, который я провел, был против суперзвезды Билли Грэма в Ричмонде, штат Вирджиния. Боль невыносимая».

Пробный бой, спродюсированный еще одним выжившим в той аварии Крокеттом, он отдал. Но укрепить силу кейфеба, казалось, стало делом жизни: Вудс чаще, чем до крушения, стал появляться на домашних шоу в среднем и тяжелом весе. На чемпионатах мира NWA, которые проходили исключительно для фанатов в зале, а не для ТВ, он и отрабатывал приемы. Там же проверял реакцию болельщиков на сюжетные твисты. Первый вакантный титул в 1976-м он отдал Анджело Моске, а полгода спустя у себя на родине в Шарлотт вернул его.

Месяцем позже Тим в паре с рестлером Дино Браво прервал победную серию мега-успешных братьев по рингу Джина и Оле Андерсонов на командном чемпионате мира NWA. Вудс удачно вернулся и на первенство Джорджии по борьбе, откуда дважды увез пояс в одиночке и четыре раза отличился в двойке. Почти покорился не сломленному американцу и Южный чемпионат в тяжелом весе – в финале однодневного турнира с топ-6 бойцами его поборол Джимми Валиант.

Все восемь лет, что Вудс был в туре после аварии, он, как и три жертвы катастрофы, скрывал подробности той ночи в Каролине от близких и индустрии. Только перед смертью Тим обратился на местный канал с желанием поделиться тревожившей его правдой. Но интервью не состоялось – в 2002-м рестлер в отставке после очередного вечернего урока на саксофоне умер от сердечного приступа. Тайну четырех жертв кейфеба в 2004 году раскрыл Флэр в автобиографии «Быть мужчиной». Многолетнее молчание друга бывший спортсмен назвал «поступком, сохранившим мир рестлинга».

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