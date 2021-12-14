На гала-вечере World Class Pro Wrestling в минувшие выходные произошла чрезвычайная ситуация. Никто из очевидцев события не ожидал, что поединок закончится таким образом.

На видео попали ужасающие сцены, где рестлер Девон Николсон по прозвищу Ганнибал бьет судью острым предметом в голову, а затем душит его сзади. Бойца не смутило, что рефери истекал кровью.

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Изначально Николсон запланировал трюк и нашел для него подходящего кандидата на роль судьи, однако промоушн отказался заменить рефери – контракты с арбитрами уже подписаны. Рестлер отказался от задумки и просто изрезал того судью, который обслуживал бой.

Пострадавший Ландо Дельторо был доставлен в больницу. Его осмотрели врачи и наложили на голову несколько швов. Вернувшись домой, арбитр разместил сообщение в твиттере. «Восстановление дома. Все еще чувствую сильную боль, но буду жить. Спасибо за слова поддержки», – написал он.

Босс World Class Pro Wrestling Джерри Бостик подтвердил, что Николсона забанят на турнире. «Движение World Class впредь не будет связано с Девоном Николсоном. Я не могу и не буду мириться с тем, что произошло прошлой ночью», – сказал Бостик.

Николсон записал видеоответ и заявил, что нанес увечия арбитру, потому что тот не запретил этого делать.

«Этот судья должен был истечь кровью из-за порезов бритвенным лезвием. Он не дал мне никаких указаний, а вы, люди, можете посмотреть отснятый материал – никаких указаний в ринге. Если бы он сказал мне, что ему больно, я бы остановился. Он знает, что я не хотел причинять ему боль», – сказал рестлер.

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