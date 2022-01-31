Суперзвезда «Чудаков» Джонни Ноксвилл принял участие в матче «Королевская битва», который состоялся в субботу в Сент-Луисе (США).

Ноксвилл избил таких парней, как Эй Джей Стайлз и Монтес Форд, однако в конечном итоге тоже не удержался и улетел за канаты – за пределы ринга Джонни выбросил Сами Зейн.

Ad

Про-рестлинг Рестлер изрезал судью лезвием. Этого не было в сценарии 14/12/2021 В 13:41

Про-рестлинг Выжить в катастрофе и подраться спустя 14 дней. Кто спас рестлинг 31/10/2021 В 07:34