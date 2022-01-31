Суперзвезда «Чудаков» Джонни Ноксвилл принял участие в матче «Королевская битва», который состоялся в субботу в Сент-Луисе (США).
Ноксвилл избил таких парней, как Эй Джей Стайлз и Монтес Форд, однако в конечном итоге тоже не удержался и улетел за канаты – за пределы ринга Джонни выбросил Сами Зейн.
Ad
Про-рестлинг
Рестлер изрезал судью лезвием. Этого не было в сценарии
В феврале в прокат выходит новый фильм от Джонни Ноксвилла и компании – «Чудаки навсегда». Финальный трейлер уже представлен – одному из участников удар в пах наносит чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
Иногда в рестлинге случается настоящая жесть – недавно Девон Николсон по прозвищу Ганнибал изрезал судью лезвием. Этого не было в сценарии.
Про-рестлинг
Выжить в катастрофе и подраться спустя 14 дней. Кто спас рестлинг
Про-рестлинг
Дуэйн Скала Джонсон записал дебютный рэп-трек
Реклама
Ad
Реклама
Ad