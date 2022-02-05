Одним из главных хитов проката в 1996 году стал молодежный фильм ужасов «Крик» о группе подростков в калифорнийском городе Вудсборо, за которыми охотится маньяк в маске и черном балахоне. Режиссер Уэс Крейвен и сценарист Кевин Уильямсон сломали жанровые шаблоны, разбавили жестокость тонкой иронией и отсылками к классике. Нестандартный подход принес 173 миллиона сборов при бюджете в 14 миллионов и позволил почти сразу начать работу над сиквелом.

В отличие от большинства хорроров, где герои запоминаются только зрелищными смертями, во вселенной «Крика» персонажи получились обаятельными и не терялись на фоне антагониста. Крейвен и Уильямсон даже передумали «убивать» неловкого, но искреннего и смелого полицейского Дьюи Райли и отвели ему центральное место в продолжении. Исполнявший роль Дэвид Аркетт превратился в одну из самых популярных голливудских знаменитостей. После «Крика» его, как представителя нового поколения, пригласили сняться для обложки журнала Vanity Fair с Леонардо ди Каприо, Бенисио дель Торо и Мэттью Макконахи.

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Успех второй и третьей частей «Крика» лишь подтвердил талант Аркетта, но одновременно обернулся для него проклятием. За Дэвидом закрепилось амплуа неповоротливого и нелепого Дьюи, которого никто не воспринимает всерьез. Вместо серьезных драм его в основном приглашали во второсортные комедии. Тогда же у Аркетта завязались отношения со звездой «Друзей» Кортни Кокс, с которой они вместе снимались в «Криках». Личная жизнь актера наладилась, но карьера не развивалась.

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Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт на премьере «Крика 4» Фото: Getty Images

В 2000-м состоялась очередная проходная премьера с участием Дэвида – спортивная комедия «К бою готовы» о двух фанатах рестлинга, которые пытаются вернуть на ринг опозоренного кумира. Сюжет фильма отразил реальную страсть Аркетта: актер с детства увлекался постановочной борьбой и посещал турниры, поэтому без раздумий согласился, когда в рамках рекламной кампании ему предложили поучаствовать в промоушне World Championship Wrestling.

В мире рестлинга актера воспринимали исключительно как приглашенную звезду. Несмотря на любовь к постановочному спорту, он не был профессиональный борцом и не тренировался – зрители ждали от него шоу и шуток, а не реальных достижений. Однако спустя несколько недель после дебюта Аркетта придумывавший сюжеты для турниров Винс Руссо решился на провокацию. Сценаристу показалась перспективной идея шокировать фанатов и сделать голливудского любителя чемпионом мира.

Когда Аркетт одержал победу над одним из руководителей WCW Эриком Бишоффом и получил титул, болельщики возненавидели актера. Большинству из них такое развитие событий показалось нелепым – в промоушне выступало достаточно опытных борцов, но вместо них заветным поясом наградили человека без подготовки, не имевшего к рестлингу никакого отношения. Когда перед награждением Аркетт позировал для фотографов, мальчик лет 10 кинул в лицо актеру кучу мусора и показал средний палец.

«Он безумно разозлился на меня, – вспомнил Дэвид. – Сценаристы не предусмотрели, какое сильное недовольство это вызовет и как опозорит чемпионский пояс». Фейковое достижение обернулось для актера унижением, позором и личной трагедией. За один вечер он превратился в самую ненавистную фигуру любимого спортивного шоу. Спустя 12 дней актер лишился титула, но в глазах фанатов остался мошенником.

Образ Аркетта сработал против него. За кулисами актер вел себя скромно, с уважением говорил о рестлерах и болельщиках, но на ринге провоцировал публику эксцентричным имиджем. Он одевался в дорогие костюмы с леопардовыми принтами, носил кольца с драгоценными камнями и высмеивал других бойцов. Дэвид изо всех сил старался соответствовать атмосфере шоу и развлекать толпу, но невольно заработал ярлык высокомерного чужака. «Это было настоящее безумие, – призналась Кортни Кокс. – Помню, как мне было стыдно, потому что он относился к рестлингу настолько серьезно. Он выглядел как рок-звезда, только вместо концертов отправлялся на матчи».

Репортаж о триумфе Аркетта в издании USA Today и его появление с поясом на съемочной площадке фильма «3000 миль до Грейслэнда» усилили болезненный ажиотаж вокруг актера. Для консервативных болельщиков не имело никакого значения, что он с самого начала протестовал против спорного сценарного решения и предупреждал о возможных последствиях. «Дэвид хороший парень, и ему нравилось то дерьмо, которым мы занимались, – вспомнил профессиональный рестлер Даймонд Даллас Пейдж. – Он не просил, чтобы его сделали чемпионом мира, но все пошло не по плану».

Провальный эксперимент с рестлингом ознаменовал затяжной спад в актерской карьере Аркетта. У голливудских продюсеров его выступления на ринге вызвали недоумение – никто не хотел рисковать дорогими проектами и приглашать актера, помешавшегося на постановочных драках в ярких трико. Дэвид мелькал в сериалах и независимых фильмах, но большинство зрителей и коллег считали его звездой одной роли.

Обида от провала сначала на ринге, а затем в кино привела потомственного актера к алкогольной и наркотической зависимости. В 2010-м он расстался с Кокс, а в 2013-м пара развелась официально, хотя сохранила дружеские отношения. Главным достижением того период для Аркетта стало возвращение к роли Дьюи Райли в четвертом «Крике», но очередная часть франшизы слабо выступила в прокате, и скоро об Аркетте снова забыли.

Он напомнил о себе в 2018-м, когда объявил о возвращении в рестлинг. Решение возобновить карьеру после старого скандала и недавно перенесенной операции на сердце выглядело как попытка стареющего актера привлечь внимание. Для Аркетта камбек значил намного больше – после 18 лет издевательств он рассчитывал восстановить репутацию и показать фанатам, что с уважением относится к их любимому зрелищу.

«Мне надоело быть посмешищем, – объяснил Дэвид. – Когда ты часть шутки – это нормально, но когда ты и есть сама шутка – это больно». Несмотря на скептичное отношение родственников, Аркетт возобновил тренировки и 15 июля 2018 года вернулся на ринг в промоушне Championship Wrestling From Hollywood. Тогда 48-летний актер проиграл профессиональному рестлеру RJ City, а через несколько месяцев объединился с противником и одержал победу в парном поединке против Идриса Абрахама и Джо Коулмана.

В Тихуане, где Аркетт готовился к возобновлению карьеры рестлера, он сломал три ребра и перенес операцию на инфицированном после очередной травмы локте. Вдобавок актер чуть не подсел на кетамин, который приходилось принимать из-за сильной боли, но даже риск сорваться не заставил его отказаться от мечты. Знакомым и близким помешательство Дэвида на рестлинге показалось нелепой прихотью, но сам Аркетт отнесся к новому приключению максимально серьезно. Чтобы больше соответствовать образу профессионала, он даже сделал несколько татуировок, посвященных легендарным борцам: Рику Флэру, Рэнди Сэвиджу и Мисс Элизабет.

В ноябре 2018 года Аркетт вышел на ринг против грозного профессионала Ника Гейджа, отсидевшего пять лет за ограбление. Поединок проходил в формате смертельной битвы, по правилам которой рестлерам разрешается использовать любые подручные средства и атаковать противника с особой жестокостью. Подобные схватки традиционно заканчиваются серьезными травмами, но даже самые циничные фанаты оказались не готовы к тому, насколько тяжело придется звезде «Крика». Гейдж разбил об голову Аркетта бутылку и флуоресцентный осветитель, а затем полоснул актера осколком по лбу.

Дэвид бросился в противника двумя ногами и вроде бы перехватил инициативу, но при падении серьезно порезал шею. Он запаниковал, перекатился на спину и попытался зажать кровь. Как только выяснилось, что рана не угрожает жизни, Аркетт настоял на возобновлении поединка. «Сначала я бился в истерике, – вспомнил актер. – Думал, что стекло пробило вену, и я умираю. Но мне было важно постоять за себя. Когда я вышел на ринг, толпа ненавидела меня, но к концу матча мне удалось их переубедить».

Аркетт уступил Гейджу, но добился главного – доказал себе и фанатам, что он не трусливый лицемер, а преданный поклонник рестлинга. Возвращение на ринг и символическое прощение болельщиков позволили ему лучше разобраться в себе. С начала 2000-х Дэвид чувствовал себя неудачником именно из-за скандального титула. Эпизодическое возобновление карьеры освободило его от старой психологической травмы и напомнило, что его жизненный путь не сводится к противоречивому сценарному решению двадцатилетней давности.

Даже в 50 лет Аркетт находится в поиске внутренней гармонии. Обязанности отца троих детей он совмещает с хулиганскими инфантильными выходками, а съемки во второстепенных ролях – с изматывающими тренировками. После выхода документального фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта» актер объявил об уходе из рестлинга, а в январе 2022-го вернулся на экраны в пятом «Крике».

После всех личных и профессиональных перемен в легендарной хоррор-вселенной он остался тем же обаятельным и забавным персонажем, что и 25 лет назад. «Крик» – один из немногих островков стабильности в турбулентном мире Дэвида Аркетта. Его карьера получилась неидеальной – зато ее точно нельзя назвать скучной.

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