Аварией завершилась гонка на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар-2021» для индийского пилота Hero Speedbrain Сантоша Чунчунгуппе Шивашанкара. Гонщик упал с мотоцикла на 135-м километре в районе, где между горами есть гравийные участки, и потерял сознание. Также на этом участке упал пилот Husqvarna Маурицио Джерини.

«Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. Джерини был в порядке. Он встал и подошел к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошел к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолета со спасателями. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому», – цитирует Спирингса Motorsport.