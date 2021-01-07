Аварией завершилась гонка на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар-2021» для индийского пилота Hero Speedbrain Сантоша Чунчунгуппе Шивашанкара. Гонщик упал с мотоцикла на 135-м километре в районе, где между горами есть гравийные участки, и потерял сознание. Также на этом участке упал пилот Husqvarna Маурицио Джерини.

Первым на помощь к ним прибыл мотогонщик Паул Спирингс.

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«Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. Джерини был в порядке. Он встал и подошел к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошел к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолета со спасателями. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому», – цитирует Спирингса Motorsport.

Сейчас Шивашанкар находится в медицинской коме, его состояние стабильно.

  • В прошлом году от травм, полученных на «Дакаре», скончался нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер.
  • Также на седьмом этапе «Дакара-2020» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Нидерландский мотогонщик скончался после падения на «Дакаре»

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