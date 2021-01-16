Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар».

Шерпен попал в аварию во время седьмого этапа, получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.

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«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность», – говорится в сообщении его команды.

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