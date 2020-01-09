Французский мотогонщик Ксавье Де Соултрейт получил жуткую травму во время гонки в рамках ралли-марафона «Дакар»-2020.

Как сообщает The Sun, Де Соултрейт не справился с управлением, упал и порезал руку о камень. Спортсмен не смог продолжить гонку, так как ему было больно держаться за руль. Ксавье наложили семь швов; порезавшись о камень, он повредил внутренний нерв.

Де Соултрейт выступает за команду Yamaha.

Француз получил травму, передвигаясь на очень маленькой скорости – 10 км/ч.

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