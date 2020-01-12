Португалец Паулу Гонсалвеш погиб на 276 километре седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».

40-летний мотогонщик скончался в результате падения. В 10:08 команда спасателей получила сигнал тревоги, а в 10:16 вертолет уже прибыл на место трагедии. Медицинская бригада обнаружила Паулу без сознания и без сердечного ритма. Гонщика доставили в больницу, где диагностировали смерть, говорится в сообщении на официальном сайте соревнования.

Гонщик в 13-й раз участвовал в «Дакаре».

Его лучший результат – второе место в 2015 году.

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