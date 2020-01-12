Российские экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли все три призовых места в зачете грузовиков на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар».

Экипаж Андрея Каргинова показал лучшее время на спецучастке протяженностью 546 километров – 5 часов 1 минута и 2 секунды. Второе и третье место заняли его партнеры по команде под руководством Дмитрия Сотникова (+3 секунды) и Антона Шибалова (+2,05).

Каргинов укрепил лидерство в общем зачете, его суммарное время – 30 часов 6 минут 45 секунд. Второй – Шибалов (+21,12), третий – белорусский гонщик Сергей Вязович на МАЗе (+46,39).

«Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии.

Восьмой этап пройдет 13 января.

Португальский мотогонщик скончался на седьмом этапе «Дакара»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте