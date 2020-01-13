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Экипаж Каргинова выиграл восьмой этап «Дакара» и оторвался в общем зачете
В роли преследователя – также русский гонщик Андрей Шибалов.
Экипаж Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Гонщики соревновались на дистанции 477 км. Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова преодолел путь за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Второе место также досталось команде «КАМАЗ-мастер» – Андрей Шибалов отстал от победителя на 5 минут 54 секунды. Третьим стал чешский экипаж Алеша Лопрайса.
- 43-летний Каргинов увеличил отрыв в общем зачете до 27 минут 6 секунд.
- Вторым идет Шибалов, третьим – Сергей Вязович из Белоруссии.
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