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Экипаж Каргинова выиграл восьмой этап «Дакара» и оторвался в общем зачете

Экипаж Каргинова выиграл восьмой этап «Дакара» и оторвался в общем зачете
Eurosport

1 час назад

В роли преследователя – также русский гонщик Андрей Шибалов.

Экипаж Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Гонщики соревновались на дистанции 477 км. Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова преодолел путь за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Второе место также досталось команде «КАМАЗ-мастер» – Андрей Шибалов отстал от победителя на 5 минут 54 секунды. Третьим стал чешский экипаж Алеша Лопрайса.

  • 43-летний Каргинов увеличил отрыв в общем зачете до 27 минут 6 секунд.
  • Вторым идет Шибалов, третьим – Сергей Вязович из Белоруссии.

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