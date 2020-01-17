На «Дакаре» случилась еще одна страшнейшая авария – нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер упал с дюны и едва не умер.

Инцидент произошел на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар». Ивент впервые проходит в Саудовской Аравии. По информации голландского издания AD, 48-летний Стравер рухнул с дюны и получил серьезные повреждения – у него сломан один из шейных позвонков, сердце мотогонщика остановилось на 10 минут. Прибывшие на место аварии спасатели восстановили пульс и доставили спортсмена в больницу в критическом состоянии.

Ранее на седьмом этапе скончался португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Стравер перед началом этапа занимал 38-е место.

Португальский мотогонщик скончался на седьмом этапе «Дакара»

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