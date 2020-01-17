Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.

Экипаж Каргинова показал лучший результат на заключительном, 12-м спецучастке, протяженностью 167 километров. Каргинов проехал за 1 час 28 минут 41 секунду, второй результат у белоруса Алексея Вишневского на МАЗе (+2.01), третьим прибыл экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» (+2.07).



Общее время Каргинова – 46 часов 33 минуты 36 секунд, вторым в общем зачете стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова (+42.26), третьим – экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича (+2:04.42).

43-летний Каргинов второй раз выиграл «Дакар», дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году в Южной Америке. В победный экипаж также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Престижный ралли-рейд впервые прошел в Саудовской Аравии.

Экипаж Николаева не вошел в общий зачет из-за поломки на одном из этапов. Он становился победителем «Дакара» на прошлых трех ралли-марафонах.

Португальский мотогонщик скончался на седьмом этапе «Дакара»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках