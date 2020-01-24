Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от травм, полученных на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 17 января.

48-летний Стравер упал с дюны и получил ряд ужасных увечий. Он сломал один из шейных позвонков, его сердцебиение остановилось на 10 минут – прибывшим спасателям удалось восстановить пульс. Стравер на вертолете был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По информации rtlnieuws.nl, 22 января его перевезли в Нидерланды, а в ночь на пятницу 24 января мотогонщик скончался.

На седьмом этапе «Дакара» скончался португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Это был третий ралли-рейд для Эдвина.

Португальский мотогонщик скончался на седьмом этапе «Дакара»

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