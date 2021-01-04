Протяженность второго спецучастка составила 457 км. Сотников преодолел дистанцию за 4 часа 37 минут 44 секунды. Второе время показал его соотечественник и партнер по команде Айрат Мардеев (отставание – 3 минуты 17 секунд), третьим стал белорус Сергей Вязович на МАЗе (+6.30). Россиянин Антон Шибалов из «Камаз-мастер» занял шестое место (+14.14), Андрей Каргинов – 11-е (+25,28).

В общем зачете лидирует Сотников (08:01.39), вторым идет Вязович (+17.14), третьим – Шибалов (+22.03), Мардеев занимает пятую строчку (+29.53), Каргинов – 11-ю (+1:56.57).

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В зачете автомобилей победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия (4:03.14), вторым стал француз Стефан Петерансель (+2.35), третьим – испанец Карлос Сайнс (+9.17), россиянин Владимир Васильев занял девятое место (+20.38), Виктор Хорошавцев – 31-е (+51.20), Денис Кротов – 37-е (+1:02.25). В общем зачете лидирует Петерансель (7:17.18), вторым идет Сайнс (+6.37), третьим – Аль-Аттия (+9.14), Васильев занимает 14-е место (+47.13), Хорошавцев – 33-е (+1:33.13), Кротов – 42-е (2:17.48).

Салех Альсаиф из Саудовской Аравии одержал победу в классе багги (5:05.07), вторым финишировал испанец Херард Фаррес Гелль (+1.40), третьим – чилиец Франсиско Лопес Контардо (+2.43), россиянин Сергей Карякин стал шестым (+6.42). В общем зачете лидирует Лопес Контардо (8:58.13), на второй строчке идет поляк Арон Домжала (+0.39), на третьей расположился Фаррес Гелль (+1.01), Карякин идет восьмым (+7.11).

Испанец Хоан Барреда Борт стал победителем второго этапа в зачете мотоциклов (4:17.56), второе место занял американец Рики Брабек (+3.55), третье – чилиец Пабло Кинтанилья (+6.02), в общем зачете лидирует Барреда Борт (8:15.38), вторым идет Брабек (+6.23), третьим – Росс Бранч из Ботсваны (+6.37). В классе квадрациклов быстрее всех оказался американец Пабло Копетти (5:33.50), второе время показал чилиец Джованни Энрико (+1.03), третье – француз Александр Жиру (+3.30), в общем зачете первое место занимает Жиру (10:08.48), второе – Энрико (+1.09), третье – Копетти (+1.40).

Первый этап в зачете грузовиков выиграл Сотников.

Третий этап пройдет во вторник.

Длина спецучастка составит 403 км.

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