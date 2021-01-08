В Саудовской Аравии завершился шестой этап «Дакар». В зачете грузовиков победу одержал Айрат Мардеев из «Камаз-мастер». В тройку ворвались еще два представителя команды: Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Еще один гонщик «Камаз-мастер» Андрей Каргинов приехал шестым.
Результаты 6-го этапа в зачете грузовиков:
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Мотогонщик не рассчитал высоту ухаба и рухнул в песок вместе с байком
- 1. Айрат Мардеев («Камаз-мастер») – 4:08.52
- 2. Дмитрий Сотников («Камаз-мастер») – +1.08
- 3. Антон Шибалов («Камаз-мастер») – +4.49
- 4. Алеш Лопрайс («Прага») – +5.43
- 5. Алексей Вишневский («Маз-спортавто») – +5.50
- 6. Андрей Каргинов («Камаз-мастер») – +6.52
- 7. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») – +12.30
В зачете мотовездеходов Сергей Карякин (Snag Racing) показал 8-е время и занимает в общем зачете 5-е место. У внедорожников Владимир Васильев (X-Raid) стал 10-м.
- В общем зачете грузовиков лидирует Сотников.
- 9 января на «Дакаре» выходной, 7-й этап состоится 10 января.
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