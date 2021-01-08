В Саудовской Аравии завершился шестой этап «Дакар». В зачете грузовиков победу одержал Айрат Мардеев из «Камаз-мастер». В тройку ворвались еще два представителя команды: Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Еще один гонщик «Камаз-мастер» Андрей Каргинов приехал шестым.