В Саудовской Аравии завершился ежегодный ралли-рейд «Дакар». Его победителем в зачете грузовиков снова стал российский «КАМАЗ-мастер», на этот раз под управлением Дмитрия Сотникова.

Экипаж Сотникова преодолел 12 этапов за 48 часов 23 минуты и 21 секунду. Второе и третье места в общем зачете также заняли представители «КАМАЗ-мастер» – Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Андрей Каргинов финишировал лишь седьмым.

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В зачете мотоциклов сильнейшим стал аргентинец Кевин Бенавидес, вторым – американец Рики Брабек, третьим – британец Сэм Сандерленд.

Легендарный француз Стефан Петрансель в 14-й раз победил на «Дакаре» в зачете внедорожников. Он опередил представителя Катара Нассера Аль-Аттия. Третье место у еще одной легенды автоспорта Карлоса Сайнса.

Чилиец Франсиско Лопес Контардо – чемпион в зачете мотовездеходов. Американец Остин Джонс стал вторым, третье место у поляка Арона Домжала. Представитель России Сергей Карякин завершил ралли лишь 24-м.

Как и в зачете мотоциклов, среди квадроциклистов лучшим стал гонщик из Аргентины – Мануэль Андухар. Он на внушительные 33 минуты 44 секунды опередил чилийца Джованни Энрико. Третье место у Пабло Копетти из США – он отстал от победителя более чем на три часа.

Самым титулованным среди российских гонщиков «КАМАЗ-мастер» остался Владимир Чагин. Он выигрывал ралли-рейд 7 раз.

«Дакар» во второй раз прошел в пустынях Саудовской Аравии. С 2009 по 2019-й ралли-рейд устраивали в Южной Америке.

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