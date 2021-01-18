Ксавье Бланко Гарсия – один из самых опытных испанских штурманов на ралли «Дакар»-2021. Во время соревнований он поссорился с пилотом Buggy Masters Рикардо Рамило Суаресом и сошел с багги за 170 км до финиша.

Бланко рассказал, что он пережил, когда собственный пилот бросил его посреди пустыни, и что он чувствует после гонки, пошедшей не по плану с первого дня до последнего дня.

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«Мой мобильный разорвался от сообщений с поддержкой. Что произошло? Мы только что вернулись на верный путь. Какое-то время между нами царила напряженность. Я говорил ему, что надо расслабиться, добраться до финиша и взойти на подиум, но он продолжил ехать слишком быстро для своих возможностей. Я испугался, потому что начал бояться за свою безопасность. В моем виде спорта ты постоянно в опасности, но наступает момент, когда ты не можешь этого терпеть. Я сказал эти слова Рикардо, он разозлился, и я попросил его остановить машину, потому что хотел выйти, чтобы подышать воздухом. В этот момент он сказал мне: «Вот и оставайся», и уехал с открытой пассажирской дверью.

Позже он сказал, что я прятался среди деревьев, и что он пытался меня найти. Когда на помощь пришли механики, они увидели, что это огромная эспланада. Я поговорил с руководителем моей группы и объяснил ему это. Он сказал, что они сразу пришли искать меня, и это заняло около часа.

Время ставит людей на их место. Я участвую в гонках 20 лет, и он нанял меня из-за опыта, его результат был нулевым. Я приложил усилия и выполнил свою работу. Это была странная ситуация, с которой я никогда не сталкивался.

Перед началом нашей работы Рикардо сказал мне, что хочет поехать на «Дакар» и при этом никогда не участвовал в гонках на автомобилях. Слишком высокомерно, хотя я запомню это как анекдот. Он собирался победить, но не знал, что другие 50 участников тоже участвуют в гонках.

Не думал, что это так кончится. Я боец ​​и хочу пройти весь путь, несмотря ни на что. В машине всегда есть напряжение, как было с другими гонщиками, но более здоровое напряжение, не доходящее до оскорблений. Происходящее в машине остается внутри машины, но когда это выходит за рамки, нужно рассказать об этом. Я человек, и ко мне нужно относиться как к человеку.

Больше всего эта ситуация ранила мою семью. Я как никогда работал на трассе, над ремонтом багов. Однажды мне пришлось трижды ремонтировать одно и то же колесо, потому что у нас больше не было запасных, и я сказал ему, чтобы он не гнал, потому что больше у нас нет. Но для него это не имело значения, он продолжал гнать, пока нам не пришлось сдаться», – приводит слова Бланко El Espanol.

Свою версию произошедшего высказал и Рикардо Рамило Суарес.

«Ксавье говорит неправду, потому что остался не в пустыне, а на дороге. И вообще все было наоборот – это он бросил меня. Я был в затруднительном положении. Он забрал кабель для зарядки мобильного телефона, спутниковый телефон и контрольную карту для отметки прохождений CP», – сказал Суарес.

Рикардо Рамило Суарес доехал до финиша без Ксавье Бланко, но был дисквалифицирован, так как в категории SSV запрещается ехать без штурмана.

Победу в категории SSV одержал аргентинец Франциско Лопес Контардо.

Также в этой категории выступает россиянин Сергей Карякин, он финишировал 16-м.

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