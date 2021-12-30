Со 2 по 14 января 2022 года в Саудовской Аравии состоится 44-й ралли-рейд «Дакар». Гоночные заезды пройдут в семи гоночных категориях: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легкие прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.

Особенности «Дакара-2022»

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Впервые в истории престижнейший ралли-рейд получил титульный статус. Заезд по пустыням Саудовской Аравии пройдет в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).

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Ралли «Дакар» Фото: Getty Images

«Дакар» – первый этап в новой серии раллийных гонок. Другие четыре этапа ЧМ – «Пустынный вызов Абу-Даби», «Ралли Казахстан», «Ралли Андалусия» и «Ралли Марокко». Ралли-рейд «Шелковый путь», который проходит на территории России, пока не включен в чемпионат мира по ралли-рейдам FIA.

Также впервые за всю историю турнира на ралли «Дакар»-2022 на старт выйдет полностью женская команда – Мерс Марти, ее штурман Марго Льобера и другие девушки из команды FN Speed.

«КАМАЗ-мастер» участвует?

Разумеется, 18-кратный чемпион «Дакара» – один из главных фаворитов в категории грузовиков. Правда, на машинах «КАМАЗа» не будет российского флага – все из-за нового статуса ралли-рейда в Саудовской Аравии. Поскольку «Дакар-2022» пройдет в статусе чемпионата мира, санкции ВАДА запрещают команде использовать государственную символику. В случае попадания гонщиков «КАМАЗ-мастер» на подиум, российский гимн также не прозвучит.

Дмитрий Сотников, «Камаз-мастер» Фото: Getty Images

Зато «Дакар» пропустит один из главных конкурентов «КАМАЗ-мастера» – гонщик нидерландской команды IVECO и чемпион «Дакара»-2007 Ханс Стейси. Он отказался от участия в ралли-рейде по результатам физических тестов, которые показали некоторое отклонение от прежних показателей.

За оставшееся время до старта марафона уточнить причины этих отклонений уже нет возможности. Поэтому Стейси после совещаний с командой принял решение отказаться от выступления, чтобы не рисковать здоровьем, сообщила пресс-служба IVECO. Место выбывшего пилота займет Вик Верстейнен, который уже выступал за команду IVECO на «Дакаре-2020».

Расписание этапов «Дакара-2022»

1 января

Этап 1A (пролог): Джидда – Хаиль (общая длина 834 км / спецучасток 19 км)

2 января

Этап 1B: Хаиль – Хаиль (546 км / 334 км)

3 января

Этап 2: Хаиль – Аль-Артавия (585 км / 339 км)

4 января

Этап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)

5 января

Этап 4: Аль-Каисума – Эр-Рияд (707 км / 465 км)

6 января

Этап 5: Эр-Рияд – Эр-Рияд (563 км / 348 км)

7 января

Этап 6: Эр-Рияд – Эр-Рияд (635 км / 421 км)

8 января

День отдыха

9 января

Этап 7: Эр-Рияд – Аль-Давадими (700 км / 401 км)

10 января

Этап 8: Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир (828 км / 394 км)

11 января

Этап 9: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (490 км / 287 км)

12 января

Этап 10: Вади-ад-Давасир – Биша (757 км / 374 км)

13 января

Этап 11: Биша – Биша (500 км / 345 км)

14 января

Этап 12: Биша – Джидда (676 км / 163 км)

Где смотреть?

Ралли-рейд «Дакар-2022» в полном объеме покажут телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2. Также смотреть гоночный марафон можно прямо на сайте Eurosport

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