Голландский гонщик команды International Маурик ван ден Хёвель, угодивший в аварию на 7-м этапе, обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в нечестной борьбе на ралли-марафоне «Дакар»-2022. По словам представителя Нидерландов, команда из России обладает данными о маршруте спецучастков.

«Русские мошенничают. У них есть оборудование на машине, которое заранее дает им информацию. Они знают точки еще до начала этапа. В какой-то момент нас обогнал Андрей Каргинов. Он повернул налево, хотя дорожная книга требовала повернуть направо. А через шесть заметок действительно был поворот направо к точке. Это невозможно. Их нельзя победить. Это нечестно. Все про это говорят», – заявил ван ден Хёвель

Ad

На слова голландца отреагировал руководитель пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин. «Заявления ван ден Хёвеля неверны. Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», – сказал Хайруллин.

Дакар Шибалов выиграл 7-й этап, Ван ден Хёвель перевернулся и выбыл 7 ЧАСОВ НАЗАД

Шибалов выиграл 7-й этап, Ван ден Хёвель перевернулся и выбыл

Дакар Экипаж «КАМАЗа» вытащил соперников из грязи и победил 07/01/2022 В 11:19