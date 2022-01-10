Голландский гонщик команды International Маурик ван ден Хёвель, угодивший в аварию на 7-м этапе, обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в нечестной борьбе на ралли-марафоне «Дакар»-2022. По словам представителя Нидерландов, команда из России обладает данными о маршруте спецучастков.
«Русские мошенничают. У них есть оборудование на машине, которое заранее дает им информацию. Они знают точки еще до начала этапа. В какой-то момент нас обогнал Андрей Каргинов. Он повернул налево, хотя дорожная книга требовала повернуть направо. А через шесть заметок действительно был поворот направо к точке. Это невозможно. Их нельзя победить. Это нечестно. Все про это говорят», – заявил ван ден Хёвель
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На слова голландца отреагировал руководитель пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин. «Заявления ван ден Хёвеля неверны. Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», – сказал Хайруллин.
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Источник: Omroep Brabant, «Чемпионат».
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