В Саудовской Аравии завершился ралли-марафон «Дакар» в зачете грузовиков. Победу второй раз подряд праздновал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

12-й заключительный этап ралли-марафона со спецучастком протяженностью 164 километра и финишем в Джидде состоялся в пятницу, 14 января. Сотников проехал его за 1 час 42 минуты 41 секунду. Он опередил второго призера чеха Мартина Мацика (Big Shock Racing) на 32 секунды. Третьим заехал чилиец Игнасио Касале (Tatra Buggyra ZM Racing), его отставание от победителя – 1 минута 01 секунда.

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В генеральной классификации Сотников показал результат 41 час 37 минут 34 секунды. Второе и третье места заняли также представители «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, его отставание – 9 минут 58 секунд, и Антон Шибалов (+1 час 11 минут 11 секунд) соответственно. Четвертым финишировал Андрей Каргинов (+1 час 49 минут 55 секунд) из той же команды.

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36-летний Дмитрий Сотников представляет «КАМАЗ-мастер» с 2008 года. В прошлом году он впервые в карьере выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Ранее – был вторым в 2017 и 2019 годах. «КАМАЗ-мастер» шестой год подряд выигрывает «Дакар», всего же на счету российской команды 19 побед.

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