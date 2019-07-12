Российский гонщик Денис Кротов, выступающий на ралли-рейде «Шелковый путь» в классе внедорожников, обидно упустил победу на шестом этапе гонки.

Денис на отрезке 303 км опережал лидера общего зачета на 25 минут, что давало бы ему возможность стать вторым в тотале, но за 10 километров до финиша у него случился прокол колеса, а потом трансмиссию заклинило на задней передаче.

Кротову пришлось почти час ждать русских грузовиков – экипаж Сергея Куприянова довез Кротова до клетчатого флага.

На шестом этапе Кротов проиграл победителю Нассеру Аль-Аттия 42,5 минуты.

В общем зачете он опустился на восьмое место, уступая 1 час и 27 минут.

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