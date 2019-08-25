На ралли Германии болельщик выпал на трассу из-за ограждения и едва не попал под колеса одного из гонщиков.

Зритель скатился на трассу, и буквально через секунду из-за поворота появился «Ситроен» норвежского пилота Мадса Эстберга. Он сумел вывернуть руль влево и не наехать на человека.

«Этому парню повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил на трассу со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал фатального столкновения. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии!» – написал 31-летний Эстберг, выложив видео инцидента.

Норвежец выступает в категории WRC2.

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