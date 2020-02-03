Марселина Завадская – крайне разносторонняя девушка. Она начинала как модель и выиграла национальный конкурс красоты «Мисс Польша», а затем поехала покорять звание мисс мира.

Когда у нее не получилось, дама не расстроилась – вышла в полуфинал шоу «Танцы со звездами» и поучаствовала в местном «Голосе». Но самый нестандартный экспириенс Марселины – «Дакар». В 2020-м она села за руль и финишировала 41-й из 49 экипажей в сводном зачете внедорожников и грузовиков. Девушка пошла на такой шаг ради благотворительности и помогла голодающим детям Сенегала.

А вот и обзор инстаграма отчаянной леди.

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